Hangi ünlü bayramda ne kadar para kazanacak? İşte ünlülerin bayram ücretleri

Ünlüler, 4 Haziran'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda sahne alacak. Posta'nın haberine göre bayramda en yüksek kazanç sağlayacak ünlüler belirlendi. En yüksek Hadise alırken, Gülşen ve Yıldız Tilbe ikinci sırada geliyor.

İşte ünlülerin kazançları ve konser verecekleri yerler:

Hadise: 750 bin lira, Kıbrıs, Çeşme, Avusturya

Kenan Doğulu: 300 bin lira, Çeşme

Sibel Can: 450 bin lira, Kıbrıs-Antalya

Sıla: 160 bin lira , Kıbrıs