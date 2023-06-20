Hangi ünlü bayramda ne kadar para kazanacak? İşte ünlülerin bayram ücretleri
Bu bayramda ünlü geçidi yaşanacak. Ünlüler bayram boyunca sahne alacak. Peki bayram programlarına göre en yüksek kazanç kimin? İşte ünlülerin bayram programları ve konserlerden alacakları ücretler...
Ünlüler, 4 Haziran'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda sahne alacak. Posta'nın haberine göre bayramda en yüksek kazanç sağlayacak ünlüler belirlendi. En yüksek Hadise alırken, Gülşen ve Yıldız Tilbe ikinci sırada geliyor.
İşte ünlülerin kazançları ve konser verecekleri yerler:
- Hadise: 750 bin lira, Kıbrıs, Çeşme, Avusturya
- Kenan Doğulu: 300 bin lira, Çeşme
- Sibel Can: 450 bin lira, Kıbrıs-Antalya
- Sıla: 160 bin lira , Kıbrıs
- Gülşen: 650 bin lira, Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya
- Aşkın Nur Yengi: 160 bin lira 2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme
- Ebru Gündeş: 450 bin lira, Kıbrıs, Antalya
- Yıldız Tilbe: 650 bin lira, Kıbrıs, Antalya, Çeşme
- Aleyna Tilki: 100 bin lira, Kıbrıs
- Bülent Ersoy: 500 bin lira, Kıbrıs, Çeşme, Antalya
- Serkan Kaya: 600 bin lira, Çeşme, Kıbrıs, İstanbul
- Hande Yener: 600 bin lira, Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs
- Ayşe Hatun Önal: 140 bin lira Çeşme, Antalya