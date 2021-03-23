Hangisi yalan söylüyor: Depp mi Heard mü? Amber Heard boşanma parasını ne yaptı?

Amber Heard ile Johnny Depp’in olaylı ayrılıklarını bilmeyen yok. Boşanma sürecinde onlarca olay yaşandı ve magazine basınına binlerce kez haber oldular. Derken mahkeme boşanma sözleşmesine gore, Johnny Depp’în Amber Heard’e 7 milyon dolar ödemesine hükmetti. Ardından basında Amber Heard’ün boşanmadan kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışlayacağı haberleri çıktı. Buna gore bağışlar Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne yapılacaktı.

Şimdi ise Johnny Depp’in avukatları Amber Heard’ün aldığı parayı bağışlamadığını, en azından büyük kısmını bağışlamadığını iddia ediyor. İddialara göre Amber Heard değil 7 milyon dolar, 100 bin dolar bağışta bulundu. Ardından ACLU’ya 350 bin dolar ve sonar 100 bin dolar olmak üzere iki parça bağışta bulundu.

Johnny Depp’in avukatı Andres Caldecott’un iddiasına gore Amber Heard’ün kazanacağı tazminatı bağışlayacağını söylemesi tamamen algı oyunuydu. Boşanma sürecinde kendi elini güçlendirmek ve sempati kazanmak için bu yolu seçti.

Bakalım Amber Heard tarafından bu iddialara nasıl yanıt gelecek? İkilinin arasındaki kızışmanın kolay kolay bitmeyeceği kesin gibi…

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