Harry Styles ve model Emily Ratajkowski sokakta öpüşürken yakalandı!

Love On Tour kapmasında konser vermek için Japonya'nın Tokyo şehrinden bulunan Harry Styles, eski aşkı Olivia Wilde'yi ile ayrılığının ardından, teselliyi model Emily Ratajkowski'de buldu. Harry Styles, Tokyo sokaklarında Emily Ratajkowski'yi tutkuyla öperken görüldüğü için, Olivia Wilde ile olan aşkını geçmişte kesin olarak bırakmış görünüyor.

Dailymail'in özel haberine göre Harry, defalarca kez kendisini aldatan Sebastian Bear-McClard'dan boşanan 31 yaşındaki Amerikalı model ve aktris Emily Ratajkowski ile yakalandı.

Tokyo sokaklarında görüntülenen Harry Styles ve Emily Ratajkowski'nin etraftakilere aldırış etmeden öpüşmeye başladığı o anlar dikkatlerden kaçmadı.

People dergisine konuşan bir kaynak, Emily'nin One Direction yıldızıyla eğlendiğini ve onunla daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu söyledi.