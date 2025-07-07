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Harun Tekin'den Melisa Sözen’e romantik kutlama: “Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim”
Oyuncu Melisa Sözen, 40. yaş gününü kutlarken, uzun yıllardır devam eden birlikteliğiyle takdir toplayan müzisyen sevgilisi Harun Tekin'den duygusal bir doğum günü mesajı aldı.
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"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" gibi unutulmaz yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazınan oyuncularından Melisa Sözen, 40. yaş gününü kutladı.
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Yaklaşık 10 yıldır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak ve istikrarlı bir aşk yaşayan Melisa Sözen'in doğum gününde, sevgilisi Tekin'den romantik bir paylaşım geldi.
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48 yaşındaki Harun Tekin, Sözen'e olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun! Birlikte nice ferah yıllara." Bu içten mesaj, çiftin hayranlarından büyük beğeni topladı.
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Öte yandan, Melisa Sözen de 28 Haziran'da 48. yaş gününü kutlayan Harun Tekin'in doğum gününü romantik bir notla kutlamıştı.