Harun Tekin'den Melisa Sözen’e romantik kutlama: “Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim”

Oyuncu Melisa Sözen, 40. yaş gününü kutlarken, uzun yıllardır devam eden birlikteliğiyle takdir toplayan müzisyen sevgilisi Harun Tekin'den duygusal bir doğum günü mesajı aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Harun Tekin'den Melisa Sözen’e romantik kutlama: “Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim” - Resim : 1

"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" gibi unutulmaz yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazınan oyuncularından Melisa Sözen, 40. yaş gününü kutladı. 

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Harun Tekin'den Melisa Sözen’e romantik kutlama: “Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim” - Resim : 2

Yaklaşık 10 yıldır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak ve istikrarlı bir aşk yaşayan Melisa Sözen'in doğum gününde, sevgilisi Tekin'den romantik bir paylaşım geldi.

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Harun Tekin'den Melisa Sözen’e romantik kutlama: “Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim” - Resim : 3

48 yaşındaki Harun Tekin, Sözen'e olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun! Birlikte nice ferah yıllara." Bu içten mesaj, çiftin hayranlarından büyük beğeni topladı. 

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Harun Tekin'den Melisa Sözen’e romantik kutlama: “Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim” - Resim : 4

Öte yandan, Melisa Sözen de 28 Haziran'da 48. yaş gününü kutlayan Harun Tekin'in doğum gününü romantik bir notla kutlamıştı.  