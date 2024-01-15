Hasan Can Kaya: Eski sinemalar olsa direkt rekora oynardım

Büşra Pekin ile başrollerini paylaştığı 'Çok Aşk' filmiyle büyük ses getiren Hasan Can Kaya, “Çok Aşk”ın gişedeki başarısından memnun olduğunu ifade etti.

"BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILADI"

İlk sinema filmi olmasına rağmen iyi bir başarı yakaladıklarını söyleyen Can Kaya, “Beklentilerimizi karşıladı. İlk film için çok iyi. Bir sürü gişe filmi batmışken bizim film bayağı karla kapattı. Tabii ki hedefim her yeni filmde daha fazla gişe yapma” dedi.

"BİR SÜRÜ PAHALI FİLM BATTI"

Hasan Can Kaya, “Gösterilerinizdeki başarı sinema salonlarına yansıdı mı?” sorusuna “İkisi farklı alanlar. Birinde 4 senedir kapalı gişeyiz. 7 saatte bütün biletler bitiyor. Fakat sinema bambaşka. Şu anda pandemi vs sinema sektörü çok kötü durumda. Dolayısıyla ona rağmen çok iyi bir gişe yaptık. Eski sinemalar olsa direkt rekora oynardım. Mesela bir sürü pahalı film battı. Biz karla bitirdik. Bu benim ilk filmim olmasına rağmen” yanıtını verdi.