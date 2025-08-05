Hasan Can Kaya 'Exxen'le yollarını ayırdığını duyurdu: "Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım"

Youtube'daki "Konuşanlar" programıyla tanınan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen ile olan iş birliğini sonlandırdığını resmen duyurdu. Bir süredir gündemde olan ayrılık iddiaları, Kaya'nın kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla netlik kazandı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Acun abiden bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde dolayısıyla vefa borcum yok" sözleriyle dikkat çeken Hasan Can Kaya, yeni sezonda Exxen'de yer almayacağını şu ifadelerle doğruladı:

"Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım."

Hasan Can Kaya'nın bu açıklaması, "Konuşanlar" programının yeni yayın platformunun neresi olacağı sorusunu gündeme getirdi. Komedyenin hangi dijital platform veya kanalla anlaştığı, önümüzdeki günlerde açıklanacak.