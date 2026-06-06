Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evlendi

"DÜĞÜN MUHTEMELEN YURT DIŞINDA"

Hasan Can Kaya düğün için şu açıklamayı yapmıştı; "Nişan yapmayacağız. Düğün de yapmayacağız. Bir nikah yapacağız. Gösterişten uzak. Muhtemelen yurt dışında. Çünkü yani bir sürü olumsuz olaylar var etrafta. Gösteriş gibi olsun istemiyoruz. Kimseyi provoke etmek istemiyoruz. Yanlış da anlaşılmak istemiyoruz."