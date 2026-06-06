Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evlendi
Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş çifti, ABD'de hayatını birleştirdi. 36 yaşındaki komedyen sosyal medyada nikah fotoğraflarını paylaştı.
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Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı alan Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile dünyaevine girdi.
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Kısa bir süre önce dil eğitimi almak amacıyla ABD'ye giden Kaya, Duygu Karabaş ile hayatını birleştirdi.
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"DÜN BÖYLE BİR ŞEY OLDU"
Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan 36 yaşındaki komedyen, nikah fotoğraflarını, "Dün böyle bir şey oldu" notunu düşerek evlendiğini duyurdu.
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"DÜĞÜN MUHTEMELEN YURT DIŞINDA"
Hasan Can Kaya düğün için şu açıklamayı yapmıştı; "Nişan yapmayacağız. Düğün de yapmayacağız. Bir nikah yapacağız. Gösterişten uzak. Muhtemelen yurt dışında. Çünkü yani bir sürü olumsuz olaylar var etrafta. Gösteriş gibi olsun istemiyoruz. Kimseyi provoke etmek istemiyoruz. Yanlış da anlaşılmak istemiyoruz."