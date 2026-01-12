Hasan Can Kaya, otel lobisinde Altın Küre'de en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Rhea Seehorn ile karşılaştı

Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, bir süre önce gittiği ABD'de Hollywood yıldızlarıyla olan tesadüfi karşılaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde trafikte seyir halindeyken yan araçta Oscar ödüllü efsane oyuncu Robert Downey Jr.’ı fark etmişti. Kaya, o anları "Trafikte Iron Man'e denk geldik" notuyla paylaşmıştı.

Ünlü komedyen, dün akşam 83. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nde de çok konuşulacak bir karşılaşmaya imza attı.

"ÜZERİMDE EŞOFMANLA RHEA SEEHORN İLE KARŞILAŞTIM"

Kaya, törenin düzenlendiği otelin lobisinde, "Pluribus" dizisindeki performansıyla "Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu" seçilen Rhea Seehorn ile karşılaştı.

Yıldız oyuncuyla fotoğraf çekilen Kaya, paylaşımına ise şu notu düştü: