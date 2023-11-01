Hasan Can Kaya'dan ünlülere: Bu yalancılıktan tiksiniyorum!

Başrolünde Büşra Pekin ile oynadığı yapım aşamasındaki 'Çok Aşk' filmiyle adından söz ettiren Hasan Can Kaya, ünlülerle çalıştığı zamana ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

HASAN CAN KAYA: MİNİBÜSLE EVE DÖNÜYORDUM

Yıllarca sektörde çalıştığını söyleyen Kaya "Sette Kıvanç Tatlıtuğ ile kahvaltı yapıp Terazidere minibüsüyle eve dönüyordum. Beren Saat ile telefonda konuşuyordum, arkadan ev sahibi kirayı istemek için arıyordu. Varlık içinde yokluk" dedi.

"BU YALANCILIKTAN TİKSİNİYORUM"

"Bazı ünlüler görüyorum paranın ne kadar değersiz olduğunu anlatıyor" diyen Kaya, "Ama depremzedelere 1 TL bağışlamıyor. Bu yalancılıktan tiksiniyorum" dedi.