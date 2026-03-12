Hasan Can Kaya'nın nişanlanacağı Duygu Karabaş kimdir?

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir birliktelik yaşadığı portre ressamı Duygu Karabaş’ı ailesinden istedi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, aile arasında düzenlenen sade bir törenle isteme merasimini gerçekleştirdi.





DUYGU KARABAŞ KİMDİR?



Duygu Karabaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kariyerini sanat ve iş dünyası odaklı şekillendirdi. Temmuz 2024 itibarıyla Fing İstanbul’da Yönetici Ortak olarak görev alan Karabaş, profesyonel yöneticiliğinin yanı sıra dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. İş dünyasındaki deneyimini yaratıcı vizyonuyla birleştiren Karabaş, çok yönlü bir kariyer portresi çiziyor.



Asıl mesleği ressamlık olan Duygu Karabaş, çalışmalarında ağırlıklı olarak portrelere odaklanıyor. Eserlerini tuvale aktaran sanatçı, üretimlerinde modern figüratif bir dil benimsiyor. Karabaş, sanatsal çalışmalarını ve portre serilerini "duygusuz_portreler" isimli Instagram hesabı üzerinden sanatseverlerle buluşturmaktadır.





GÖZLER DÜĞÜN HAZIRLIKLARINDA



Sözcü’nün haberine göre, çiftin nişan töreni 29 Mart tarihinde Ortaköy Feriye’de düzenlenecek. Yalnızca yakın çevrenin davetli olduğu bu özel törenle birlikte ikili, birlikteliklerini resmileştirecek.



Duygu Karabaş’ın geçtiğimiz günlerde bir abiyeciden yaptığı paylaşım, sosyal medyada nişan hazırlıklarının başladığı şeklinde yorumlanmış ve takipçileri heyecanlandırmıştı. Magazin gündemine düşen bu haberlerin ardından, hayranları şimdiden düğün tarihini merakla beklemeye başladı. Çiftin, nişan töreninin ardından evlilik hazırlıklarına hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.





“ÖZEL HAYATIMI SİZDEN KAÇARAK YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM”



Hasan Can Kaya’nın Mart 2024’te basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği bu sohbet, ünlü komedyenin özel yaşamına ve ikili ilişkilere bakış açısını ortaya koymuştu. Magazin muhabirlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaya, takip edilmekten duyduğu rahatsızlığı kendine has mizahıyla şu sözlerle dile getirmişti:



"Özel hayatımı sizden kaçarak yaşamaya çalışıyorum"



“HAYRANIMLA BİRLİKTE OLURUM”



Röportajın en çok dikkat çeken kısmı ise, ünlü isimlere sıkça yöneltilen "Bir hayranınızla ilişki yaşar mısınız?" sorusu olmuştu. Kaya, bu duruma bir engel olarak bakmadığını, konuyu hayranlık ve aşkın doğası üzerinden açıklayarak ifade etmişti:

Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum.



