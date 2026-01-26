'Hasretinle Yandı Gönlüm' ile hafızalara kazınmıştı! Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği'nin efsane ismi ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Bedia Akartürk duyurdu. Okuş’un bir süre önce yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Sanatçı “Hasretinle Yandı Gönlüm” eseriyle geniş kitlelerce tanınıyordu.

Tam adı Münevver Seha Okuş Özveren olan şarkıcı, 7 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nden 1958 yılında mezun oldu. İstanbul Radyosu'nda 35 yıl görev yaptı. Yeşilçam'da şarkılarıyla birçok filmde yer aldı.

“Dönüş”, “Mahpus”, “Toprak Ana”, “Açlık” ve “Kuma” gibi filmlerdeki eserleriyle döneme damga vurdu. 2002’de yayımlanan “Hasretinle Yandı Gönlüm” albümü, onun müzikal mirasının en bilinen çalışmaları arasında yer aldı.

1990 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Halk Müziği Bölüm Başkanlığı ve repertuvar hocalığı görevlerini üstlenen Okuş, aynı zamanda sanatçı Müjdat Gezen’in halasıydı.