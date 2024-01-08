Hastanelik olan Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'ten açıklama: Ağır Influenza bu gece müşahede

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı oyuncu Vural Çelik, influenzaya yakalandı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından evine geçen Çelik, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

"Ağır Influenza… Bu gece müşahede altındayım"

Çelik, fotoğrafına; "“Ağır Influenza… Bu gece müşahede altındayım.” notunu düştü. Oyuncuya sevenleri ve yakın dostlarından mesaj yağdı. Çelik, bir başka paylaşımında ise “Seksenler” dizisinden bir video yayınlayarak, “Hastaya moral yine kendinden” dedi.

"Eve geldim, ilaçlarımı kullanıp istirahat ediyorum"

Vural Çelik sağlık durumunu güncelleyip "Gönderdiğiniz binlerce 'geçmiş olsun' mesajı için teşekkür ederim. Ayrıca böylesine sevilmenin gururunu yaşattığınız için de. Eve geldim, ilaçlarımı kullanıp istirahat ediyorum. Her biriniz benim için ayrı ayrı, birbirine hiç benzemeyen güzellikte kar tanelerisiniz. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.