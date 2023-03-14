Hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer'den haber var

Usta oyuncu Haluk Bilginer, dün akşam saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde(CKM) sahnelenen 'Kundakçı' isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer’in bilincinin açık olduğu ifade edildi. Ekip arkadaşları, Bilginer'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

ŞERDİL DARA ODABAŞI’NDAN AÇIKLAMA

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Odabaşı, “Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer'in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelediği ‘Kundakçı’ oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“DURUMU GAYET İYİ, SİZLERE SEVGİLERİNİ YOLLUYOR”

Oyun Atölyesi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da Bilginer’in durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Merak eden sevgili seyircilerimiz, bu akşam oyunda Haluk beyin tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor.”