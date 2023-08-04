Hatice Şendil eşini öpücük yağmuruna tuttu!
Son olarak 'İyilik' dizisinde 'Neslihan' karakterine hayat veren Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar'ı öpücük yağmuruna tuttu.
2015 yılında o zamanlar oyunculuk yapan Burak Sağyaşar ile dünyaevine giren Hatice Şendil, geçtiğimiz gün 40 yaşına basmanın mutluluğunu yaşadı.
Burak Sağyaşar'ın Bodrum'daki evlerinde sürpriz doğum günüyle karşılaşan Şendil, eşini adeta öpücük yağmuruna tuttu. 6 yaşındaki oğulları Can'ın da bulunduğu sürpriz partide pasta kesip mum üflediler.