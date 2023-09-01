Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Oynadığı birçok dizide başarılı bir oyunculuk sergileyen Hayal Köseoğlu, katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu.

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

‘Ruhsar’, ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Mucize Doktor’ ve son olarak Mahkum dizisinde 'Sasha' karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, Melis İşiten’in YouTube’daki programına katıldı.

'SEVGİLİ OLDUK  1  HAFTA SONRA TERK ETTİM'

Ünlü oyuncu, ''Lisede bir çocuğa âşık oldum. Kiloluyum diye dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim. Bulimia ile uğraştım. Fazladan yarım dilim ekmek yesem, çıkartıyordum. Zayıflayınca sevgili olduk. Ama bir hafta sonra terk ettim” dedi.

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim - Resim : 1

'SEKTÖREL ARKADAŞLIĞA SICAK BAKMIYORUM'

Açıklamalarına devam eden Hayal Köseoğlu, ''Sektörde başarılı olmak için ağzımızı kapalı tutmamız gerektiğini hissettim. Ama susmaya programlı bir beynim yok. Kıskanmak kendini yetersiz görmek demek. O da çığ gibi büyür ve manyaklığa evrilir. Sektörel arkadaşlığa sıcak bakmıyorum. Çok kötü bitişlere şahit oldum.'' dedi.