Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

‘Ruhsar’, ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Mucize Doktor’ ve son olarak Mahkum dizisinde 'Sasha' karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, Melis İşiten’in YouTube’daki programına katıldı.

'SEVGİLİ OLDUK 1 HAFTA SONRA TERK ETTİM'

Ünlü oyuncu, ''Lisede bir çocuğa âşık oldum. Kiloluyum diye dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim. Bulimia ile uğraştım. Fazladan yarım dilim ekmek yesem, çıkartıyordum. Zayıflayınca sevgili olduk. Ama bir hafta sonra terk ettim” dedi.

'SEKTÖREL ARKADAŞLIĞA SICAK BAKMIYORUM'

Açıklamalarına devam eden Hayal Köseoğlu, ''Sektörde başarılı olmak için ağzımızı kapalı tutmamız gerektiğini hissettim. Ama susmaya programlı bir beynim yok. Kıskanmak kendini yetersiz görmek demek. O da çığ gibi büyür ve manyaklığa evrilir. Sektörel arkadaşlığa sıcak bakmıyorum. Çok kötü bitişlere şahit oldum.'' dedi.