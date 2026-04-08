Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı ilişkilerinin ikinci yılını kutladı: Dünyaya bir daha gelsem yine seni seçerim

Hudutsuz Sevda dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı çifti, birlikteliklerinde ikinci yılı geride bıraktı. Geçtiğimiz aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan çift, yıldönümlerini sosyal medya üzerinden karşılıklı romantik mesajlarla kutladı.





"DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM YİNE SENİNLE GENÇ OLUP SENİNLE YAŞLANMAYI SEÇERİM"



Oyuncu Hayal Köseoğlu, sevgilisi Nezir Çınarlı ile olan fotoğraflarını paylaşırken duygularını şu sözlerle ifade etti:

İkinci senemiz kutlu olsun yakışıklım. Nice didişli, bol güneşli, aşklı, tutkulu, kahkahalı, tolerans ve intolerans dolu rengarenk seneler dilerim bize. Dünyaya bir daha gelsem yine seninle genç olup seninle yaşlanmayı seçerim orman gözlüm. İyi ki biz.





"EL ELE MUHTEŞEM BİR İKİLİ OLDUK"



Nezir Çınarlı ise Köseoğlu’na verdiği yanıtta, birlikteliklerine dair duyduğu mutluluğu şu cümlelerle dile getirdi:

Seni dünyaya getiren her ihtimali, bana getiren her yolu, birbirimizi seçmemize sebep olan her anı, her kararı, herkesi çok seviyorum. Hayata bak, ne güzel şeyler veriyor! El ele iki sarı çocuk, el ele muhteşem bir ikili olduk. Seni seviyorum.

EVLİLİK TEKLİFİ DOĞUM GÜNÜNDE GELMİŞTİ



İlişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. Nezir Çınarlı, Hayal Köseoğlu’nun doğum gününde yaptığı sürpriz teklifle ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımıştı. Köseoğlu, o anları ve yaşadığı sevinci takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu duyurmuştu.