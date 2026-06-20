Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı

'Muhtemel Aşk'ın 'Melis'i Hayal Köseoğlu, uzun zamandır aşk yaşadığı Nezir Çınarlı ile ilişkisini bir adım daha ileriye taşıdı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum Gölköy'deki bir sahilde gerçekleşen nişan törenlerinde objektiflere yansıyan çift, açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduklarını ve aynı evi paylaştıklarını dile getiren Hayal Köseoğlu, ilişkilerini şu sözlerle anlattı: Onunla birlikte olmak beni her zaman çok mutlu ediyor. Aynı dizide tanışıp böyle güzel bir hikâyenin ortaya çıkması çok kıymetli. 'Dizi aşkları kısa sürer' derler ama bizimkisi uzun sürdü.

"SONUNDA KIZI ALDIM"

Nezir Çınarlı ise duygularını daha esprili ve romantik bir dille ifade ederek şunları söyledi: Hâlâ çok heyecanlıyım. İlk kez yaşadığımız bir süreç olduğu için ayrı bir heyecan var. Bir de ona çok âşığım... Çok mutluyum, sonunda kızı aldım.

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Köseoğlu, evlilik teklifinin detaylarını da ilk kez paylaştı. Doğum gününde aldığı sürpriz teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten oyuncu, "Hiç beklemiyordum. Bana başka bir hediye verecekmiş gibi yaptı, sonra bir anda diz çöküp yüzüğü çıkardı. İlk tepkim şaşkınlıktı ama ardından büyük bir mutlulukla kabul ettim" dedi.

"MADDİ VE MANEVİ YORUCU BİR SÜREÇTİ"

Nişan hazırlıklarının göründüğü kadar kolay olmadığını da dile getiren Köseoğlu, yoğun çalışma temposuna dikkat çekerek, "Kız tarafı organizasyonla daha çok ilgilendiği için biraz zorlandım. Maddi ve manevi yorucu bir süreçti. Çekimlerden fırsat bulup buraya gelebilmek için üç gün içinde toplam 39 saat çalıştım. Neyse ki ekip bana destek oldu ve yetişebildim" diye konuştu.