Hayal Köseoğlu’nun acı günü: Babası hayatını kaybetti

Aşk'ı Memnu, Mucize Doktor, Mahkum, İstanbullu Gelin, Hudutsuz Sevda gibi pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu acı haberle sarsıldı. Ünlü isim babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü oyuncu, "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler " dedi.