Hayal Köseoğlu’nun acı günü: Babası hayatını kaybetti
Oyunculuk kariyeriyle tanınan Hayal Köseoğlu, babasının vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla babasını kaybettiğini sevenlerine duyurdu. Acı haberi alan Köseoğlu'na, sosyal medyada başsağlığı mesajları yağdı.
Özge Çolak
Aşk'ı Memnu, Mucize Doktor, Mahkum, İstanbullu Gelin, Hudutsuz Sevda gibi pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu acı haberle sarsıldı. Ünlü isim babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ünlü oyuncu, "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler " dedi.