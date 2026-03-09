'Hayalet Avcıları'nın ünlü oyuncusu Jennifer Runyon hayatını kaybetti

Hollywood’un bir dönemine damga vuran isimlerden Jennifer Runyon’dan hayranlarını üzen haber geldi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan isim, 6 Mart Cuma günü hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi, yakın dostu ve meslektaşı Erin Murphy ile ailesi tarafından doğrulandı.

"HER ZAMAN HATIRLANACAK"

Mesajda, "Geçtiğimiz cuma gecesi sevgili Jennifer'ımız vefat etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktu ve ailesinin yanında son buldu. Hayata olan sevgisi, ailesine ve arkadaşlarına olan bağlılığıyla her zaman hatırlanacak. Huzur içinde uyu sevgili Jenn'imiz" ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı, ancak uzun süren bir hastalık mücadelesi içinde olduğu öğrenildi.