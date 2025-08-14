Hayat Bilgisi'nin Mennan'ıydı! Erdal Türkmen’in yeni mesleği ve son hali şaşırttı
Bir döneme damgasını vuran 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı "Mennan" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Erdal Türkmen, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Erdal Türkmen'in son hali, sosyal medyada gündem oldu.
"Hayat Bilgisi"nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in Yeni Hayatı
Bir döneme damgasını vuran ve senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı efsane dizi "Hayat Bilgisi"nde hayat verdiği "Mennan" karakteriyle izleyiciyi kahkahaya boğan Erdal Türkmen, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.
"Yüce Rabbim amirimi müdür olsun diye yaratmış yav" repliğiyle hafızalara kazınan Türkmen, oyunculuğun yanı sıra uzun yıllardır sürdürdüğü karikatüristlik kimliğini de öne çıkararak artık dijital platformlarda içerikler üretiyor.
YouTube ve TikTok gibi platformlarda aktif olan sanatçı, Türkiye gündemini kendine has üslubuyla ele aldığı sokak röportajlarıyla takipçilerinin karşısına çıkıyor
Mennan’ın neşeli ruhunu dijital dünyaya taşıyan sanatçı, takipçileriyle kurduğu bağla adeta yeni bir hayran kitlesi yaratıyor.