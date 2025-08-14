Hayatını kaybeden Doğacan Taşpınar'ın eşinden duygusal paylaşım

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 11 Ağustos 2025'te 45 yaşında hayatını kaybetti. Taşpınar’ın vefatını 'Oyuncular Sendikası', Instagram hesabından duyurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Sendika tarafından yapılan açıklamada, ''Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz.'' ifadelerine yer verildi.

KİLYOS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

45 yaşındaki Doğacan Taşpınar, düzenlenen anma töreninin ardından öğle namazına müteakip Ataköy Yunus Emre Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

DÜĞÜNDEN KARE

Taşpınar’ın eşi Balca Yücesoy’un Instagram'da yaptığı yeni paylaşım, takipçilerini derinden duygulandırdı. Yücesoy, son olarak düğünlerinden bir fotoğrafı paylaştı. Taşpınar’ın damatlıkla yer aldığı bu kare, sevenlerinde hüzün yarattı.