Muazzez Abacı'ya veda

Türk sanat müziğinin değerli ismi Muazzez Abacı, 78. yaş gününde, 12 Kasım 2025 tarihinde ABD'de hayatını kaybetti.

anatçının cenazesi Ankara Kocatepe Camii'nde bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

"BIR ÇINARI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Muazzez Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirten amca kızı Pınar Altınok, "Çok değerli bir aile büyüğümüzü kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz. Diğer taraftan da bir ses sanatçısı olarak halkımıza mal olmuş büyük dev Türk müzik hislerinin dev çınarı kendisi, yeri doldurulamaz. Çok değerli birisini, bir çınarı kaybetmenin üzüntüsünü bir arada yaşıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'da çok kıymetli bir tören yapıldı. Cumhurbaşkanımıza ailem adına teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

"TÜRK SANAT MÜZIĞI ÖKSÜZ KALDI"

Muazzez Abacı'nın gelmiş geçmiş en iyi sesler arasında yer aldığını ifade eden TRT spikeri Mehbare Çelik ise, "Türk Sanat Müziği öksüz kaldı. Gerçekten gelmiş geçmiş en büyük seslerden biridir. Türk Sanat Musikisi'ni 5 yıllık eğitimle son noktasına kadar icra eden ve o konuda asla taviz vermeyen çok büyük bir sanatçı. Çok önemli bir miras bıraktı. Bir daha gelmez. Türk Sanat Müziği'ne bu denli gönül vermiş kişiler onu dinleyerek onun yoluna gitmeye çalışabilirler" şeklinde konuştu.

MUAZZEZ ABACI'NIN KARİYER HAYATI

Muazzez Abacı müzik kariyerine ilk olarak 1966 yılında Ankara Radyosu'nda başladı. 1973'te ilk plağı ‘Bir Sen Kaldın İçimde Kervan'ı çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. ‘Şakayık' ve ‘Vurgun' adlı kendisiyle özdeşleşmiş eserleriyle tanındı. 1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği ‘Vurgun' adlı şarkı ve albümle öne çıkan ünlü sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir. 2007 yılında ‘Hayalin İçin Söyle' TV programında jüri olarak yer aldı.