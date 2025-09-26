Hayatını oynamasını istediği Serenay, Güllü'ye böyle veda etti

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün hayatını kaybetmesi, sanat camiasını yasa boğdu. Güllü'nün ölmeden önce "Hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın" sözleri yeniden gündem olurken; oyuncudan veda paylaşımı geldi.

Güllü ismiyle bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 03.00 saatlerinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katındaki terasından düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü belirtildi.

Sanatçının vefat haberinin ardından aylar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu. Güllü, “Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya’nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka. Gizliden Instagram’dan yazışırız bile” demişti.

Bu sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sarıkaya'dan veda paylaşımı geldi. 