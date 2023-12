Hayko Cepkin: 13 yıldır köyde yaşıyorum, keyfimde gayet yerinde

Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin 18 Mayıs tarihinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan 'Good Music In Stadium' serisinin ilk konserini verecek. Cepkin önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi, müzik kariyeri ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

"SEYİRCİĞİMİZE HARİKA ŞEYLER YAŞATACAĞIZ"

Ünlü rockçı, "Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu projede yer alacağım için çok mutluyum. Yıllardır yapılmaz denileni hayata geçirmeyi başaran biriyim. Sahne şovlarını ve organizasyon kısmını harika bir şekilde yerine getiren bir ekibimiz var. Zaten bir gün stadyum konseri olursa diye de önceden hazırlanmıştık. Seyircimize harika şeyler yaşatacağız. Çocukluğumda Beşiktaş tribünlerinde davul çalmıştım, şimdi 40 bin kişiye orada konser vermek benim için harika bir duygu ve iş olacak. Yaklaşık 30-35 parça ve 3,5 saate yakın bir sahne performansı ile müzikseverlere harika bir akşam yaşatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diyerek duygularını dile getirdi.

"SESSİZ, SAKİN VE GÜBRE KOKULU HARİKA GÜNLER GEÇİRİYORUM"

Yaklaşık 13 yıldır Kuşadası'nda köy hayatı yaşayan Cepkin, "Bildiğiniz gibi İstanbul'da yaşamıyorum. Gerçekten bir köy hayatım var. Buranın karmaşası beni çok yoruyordu, köy hayatının tadına vardım ve harika geçiyor günlerim. Sessiz, sakin, müthiş ve gübre kokulu harika günler geçiriyorum. On numara beş yıldız gidiyor her şey öyle söyleyeyim. Eşeğim var bahçemde onunla ilgileniyorum. Rockçı olduğum için ve sahnelerimiz bam güm bam güm şeklinde geçtiği için herkes köy hayatına adapte olamayacağımı düşünüyordu ama şu an 13. yılımdayım ve keyfimde gayet yerinde" dedi.

"HAK VERİYORUM KENDİSİNE"

Ünlü isim, "Özlem Tekin de köy hayatını seçmişti ama son olarak köydeki evini kapattığı şeklinde haberler çıktı. Kendisiyle görüşüyor musunuz ?" sorusuna; "Hiç görüşemedim, o da bizim gibi kaçmıştı ama ben sahnelere devam ettim, Özlem haklı olarak nasıl sıkıldıysa artık müziği komple bıraktı. Hak veriyorum kendisine" sözleriyle cevap verdi.

"KONSER ALANINA İKİ SAAT ÖNCE GİDERİM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya Hayko Cepkin'in "Biz popçu değiliz, sahneye zamanında çıkarız" açıklaması düşmüş ve herkes bunu Melike Şahin’e gönderme olarak algılamıştı. Rockçı, daha sonra X adresinden açıklama yaparak videonun eski olduğunu söylemişti. Konuyla ilgili sorular karşısında Cepkin, "Açıklama yaptım, eski video o. Ben sahneye zamanında çıkma konusunda çok hassasım, iki saat önceden giderim konser alanına. Çok planlı ve hassasım o konuda. Zaten geriye sayarız biz sahneye çıkmadan önce, benim hiçbir zaman sahneye geç çıkma durumum olmaz" ifadelerini kullandı.