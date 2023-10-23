Hayranının cep telefonunu fırlatan Can Yaman'dan açıklama!

Türkiye'de yer aldığı dizilerden sonra yurt dışına açılan ve kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, 'Villa Comell Mare' dizisinin çekimleri için Sicilya'da bulunuyordu.

HAYRANININ TELEFONUNU ALIP FIRLATMIŞTI

Bir otomobilin içinde olan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen bir hayranının telefonunu alıp fırlatmıştı. O anlar başka biri tarafından videoya alınmıştı. Can Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

"PROBLEM TACİZCİ TERBİYESİZLERLE"

O görüntüler hakkında Can Yaman sert bir açıklamada bulundu: "Benim hayranlarımla aram çok iyi, hatta o kadar iyi ki o bile zamanında rahatsız etti sizi, problem hayranım olmayan hayran adı altında tacizci terbiyesizlerle" dedi.

CAN YAMAN: HERKES BENİ SAVUNDU DA SİZE ORADAN NE OLUYOR?

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: Biliyorum seviyorsunuz öncesini bilip bilmeden ahkam kesmeyi, skandal gibi görünen bir şey olsa da ağzımıza geleni söylesek diye pusuda beklemeyi… Burada aylardır yaptığım yüzlece hayır işinden, güzelliklerden haberi bile olmayan tipler gelmiş oradan beni eleştiriyor, buradakileri bile rahatsız etmedi bu konu herkes beni savundu da size oradan ne oluyor, yetmedi mi oradaki mevzularla magazinler de bana kadar uzanıyorsunuz?