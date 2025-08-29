Taylor Swift'in hayranları keşfetti! Taylor Swift'in yüzüğündeki şaşırtan ayrıntı

ABD’li şarkıcı Taylor Swift ile iki yıllık erkek arkadaşı olan Amerikan futbolunun yıldızı Travis Kelce, nişanlandıklarını duyurmuştu. Nişan yüzüğü gündem olurken taşın yanındaki detayı hayranları fark etti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
Taylor Swift'in hayranları keşfetti! Taylor Swift'in yüzüğündeki şaşırtan ayrıntı - Resim : 1

Taylor Swift, Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile evleneceğini duyurdu ve gözde çift, nişan haberini sosyal medyada paylaştı. Instagram hesaplarından yaptıkları carousel paylaşımda Taylor Swift'in yüzüğü en ilgi çekici nokta oldu.

2 / 5
Taylor Swift'in hayranları keşfetti! Taylor Swift'in yüzüğündeki şaşırtan ayrıntı - Resim : 2

Swift'in hayranları,  Travis Kelce'nin taktığı devasa yeni nişan yüzüğünde, kendi baş harflerini temsil eden minik bir "T" harfi bulunduğu iddia etti.

Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav

3 / 5
Taylor Swift'in hayranları keşfetti! Taylor Swift'in yüzüğündeki şaşırtan ayrıntı - Resim : 3

Swift'in yeni taşının TikTok'taki video analizine yorum yapan bir kişi, "Sanırım bir T görüyorum" yorumunu yaptı.

Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav

4 / 5
Taylor Swift'in hayranları keşfetti! Taylor Swift'in yüzüğündeki şaşırtan ayrıntı - Resim : 4

Bazıları ise yüzüğün, Swift'in mayıs ayında master yüzük satın aldığını duyururken kullandığı kişiselleştirilmiş monogram antetli kağıda benzediğini iddia etti.