Taylor Swift'in hayranları keşfetti! Taylor Swift'in yüzüğündeki şaşırtan ayrıntı
ABD’li şarkıcı Taylor Swift ile iki yıllık erkek arkadaşı olan Amerikan futbolunun yıldızı Travis Kelce, nişanlandıklarını duyurmuştu. Nişan yüzüğü gündem olurken taşın yanındaki detayı hayranları fark etti.
Taylor Swift, Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile evleneceğini duyurdu ve gözde çift, nişan haberini sosyal medyada paylaştı. Instagram hesaplarından yaptıkları carousel paylaşımda Taylor Swift'in yüzüğü en ilgi çekici nokta oldu.
Swift'in hayranları, Travis Kelce'nin taktığı devasa yeni nişan yüzüğünde, kendi baş harflerini temsil eden minik bir "T" harfi bulunduğu iddia etti.
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav
Swift'in yeni taşının TikTok'taki video analizine yorum yapan bir kişi, "Sanırım bir T görüyorum" yorumunu yaptı.
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav
Bazıları ise yüzüğün, Swift'in mayıs ayında master yüzük satın aldığını duyururken kullandığı kişiselleştirilmiş monogram antetli kağıda benzediğini iddia etti.