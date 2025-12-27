Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Türk spor ve sanat dünyasının kalbi bugün İstanbul’da atan çok özel bir düğün töreninde birleşti. Çaykur Rizespor’un başarılı ismi Samet Akaydın ile ekranların sevilen oyuncusu Hazal Çağlar, uzun süredir heyecanla beklenen o büyük günü bugün resmiyete dökerek ömür boyu mutluluğa "evet" dediler.
Spor ve sanat camiasının son dönemdeki en çok konuşulan birlikteliklerinden biri olan milli futbolcu Samet Akaydın ve başarılı oyuncu Hazal Çağlar çifti, 2025 yılını hayatlarının en anlamlı imzasını atarak noktaladı.
lişkilerinin ilk günlerinden itibaren seviyeli ve gözlerden uzak durmaya özen gösteren tavırlarıyla takdir toplayan ikili, evlilik yolundaki her adımı adeta bir nakış gibi işleyerek yıl sonuna ulaştı.
2025 yılının bahar aylarında başlayan o tatlı telaşın aslında ne kadar planlı ve heyecan dolu olduğu açıkça görülüyor. Mayıs ayının o taze enerjisiyle birlikte Samet Akaydın, Hazal Çağlar’a sunduğu romantik evlilik teklifiyle niyetini resmileştirmiş, hemen ardından Haziran ayında aile büyüklerinin katılımıyla gerçekleşen nişan töreni gelmişti.
Yaz boyunca hem Samet’in yoğun kamp programı hem de Hazal’ın dizi çekimleri arasında mekik dokuyan çift, düğün tarihlerini yılın en özel zaman dilimine, yani 2026'ya merhaba demeden hemen önceki son günlere sabitledi.