Hazal Çağlar ve nişanlısı Samet Akaydın'dan tatil pozları
Oyuncu Hazal Çağlar ile nişanlısı milli futbolcu Samet Akaydın, aşklarını gözler önüne seren yeni romantik karelerini sosyal medyada paylaştı. Çiftin mutluluk pozları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni topladı.
29 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar ile 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın’ın ilişkisi, geçtiğimiz aylarda ilk kez gündeme gelmişti.
Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar’a evlenme teklifinde bulunmuştu. Çağlar, o anları "Evet dedim!" notuyla Instagram’dan takipçileriyle paylaşmıştı.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Hazal Çağlar ile Samet Akaydın çifti, 15 Haziran’da nişanlanmıştı.
İkili, aşk dolu yeni fotoğraflarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.