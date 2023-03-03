Hazal Kaya, Ali Atay'ın hesabının çalındığını açıkladı

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile üç yıl önce nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Çift, Leyla adını verdikleri ikinci bebeklerine geçtiğimiz hafta kavuşmuştu. Kaya son olarak sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak eşi Ali Atay’ın hesabının çalındığını duyurdu.

"Bir paylaşım yapılırsa ciddiye almayın"

Hazal Kaya, sosyal medya hesabından eşinin Twitter hesabının çalındığını duyurdu. Kaya, "Ali'nin kullanmadığı Twitter hesabı çalındı. Bir paylaşım yapılırsa ciddiye almayın" dedi.