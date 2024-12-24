Hazal Kaya ameliyat olduğunu duyurdu: Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı
Aşk-ı Memnu dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu. Kaya "Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Nihayet ağrısız bir hayatım olacak" ifadelerini kullandı.
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İki çocuk annesi Hazal Kaya, uzun süredir mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için ameliyat masasına yattı.
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Kaya, ameliyat sonrası hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Ünlü oyuncu, duygularını; "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımla bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu. 777" şeklinde dile getirdi.
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Hazal Kaya'ya oyuncu arkadaşı Selin Şekerci refakat etti.