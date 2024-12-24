Hazal Kaya ameliyat olduğunu duyurdu: Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı

Ünlü oyuncu, duygularını; "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımla bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu. 777" şeklinde dile getirdi.