Hazal Kaya: Ben Mecnun'umu ilk günden buldum

Reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Hazal Kaya ve Ali Atay, ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu.
Reklamda birlikte oynayıp 'Elleri Ellerime' eserini söyleyen çiftten Kaya, "İçimize sinen iş birliği oldu. Zaten daha önce birlikte çalışmamıştık, aynı anda sette olma fikri bizi heyecanlandırdı. Şarkı da söyledik" derken Atay ise, "Hepsini tek seferde yapmış olduk. İki çocuğumuz var, çocuk dünyasına ve onlarla yaşam meselesine aşinayız bu proje iyi denk geldi. Böyle şarkı kiraz şekeri gibi oturdu. Çok mutluyuz" diye konuştu.
'İLK GÜNDEN BULDUĞUMA EMİNDİM'
Kaya, gazetecilerin "Geçtiğimiz günlerde Ali Bey, 'Ben Leyla'mı buldum' demişti. Siz de ben Mecnun'unuzu buldunuz mu?" sorusuna, "İlk günden buldum. Senaryo toplantısı diye girdiğim evde kına gecesi yapıp, konuyu kapattım. Yani ilk günden beri bulduğuma eminim" cevabını verdi. Çift, reklam dışında başka bir projede yer alacaklarını söyledi
ALİ ATAY NE DEMİŞTİ?
Sunucunun “Sen Leyla’nı buldun mu?” sorusuna Ali Atay şu yanıt vermişti:
Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum. Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da… Böyle olunca çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratıyorsun öyle bir an geliyor ki benim burada durmamım bir anlamı yok diyebiliyorsun. Aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle… Kaza kaza bir maden işçisi gibi, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela… Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…