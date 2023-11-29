Hazal Kaya: Çağatay Ulusoy’la yeniden birlikte oynamayı çok isterim

Dün akşam Ölümlü Dünya 2 filminin galası yapıldı. Galaya katılan isimlerden bir tanesi de eşi Ali Atay'a destek olmak isteyen Hazal Kaya oldu. Hazal Kaya, Farah Zeynep Abdullah ile Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı Bihter filmi hakkında konuştu.

"Herkesin de ellerine sağlık"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterini canlandıran Kaya, "Aşk-ı Memnu bir roman, biz günümüzde uyarlayıp dizisini yaptık. Onlar da bir dönem filmi çektiler. Çok boyutlu ve çok güzel bir hikaye Aşk-ı Memnu. Bundan sonra da tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olabilir, olacaktır. Herkese başarılar dilerim. Herkesin de ellerine sağlık. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok” dedi.

"Çok isterim ben de Çağatay’la oynamak"

Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in 13 yıl sonra bir araya geldiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında da konuşan oyuncuya "Siz de eski partneriniz Çağatay Ulusoy’la beraber oynamak ister misiniz?" diye soruldu.

Kaya “Ben de Çağatay Ulusoy’la yeniden birlikte oynamayı çok isterim. Kıvanç’la Beren’i tekrar birlikte izlemek beni de çok gururlandırdı. O yüzden ben de tabii ki çok isterim Çağatay ile oynamak bakalım, kısmet” diye konuştu.