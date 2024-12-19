Hazal Kaya erkek halini paylaştı: "Kadın doğduğuma hep sevinirim, şükürler olsun"

Aşkı Memnu dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Hazal Kaya, şimdilerde ekranlarda olmasa da sosyal medyayı sık kullanmaya devam ediyor.

Instagram'da Zuarchiv adlı bir kullanıcı; yapay zekayla pek çok ünlü kadın oyuncuyu 'erkek'leştirdi. O isimlerden biri de Hazal Kaya'ydı.

Ünlü oyuncu, erkek halini paylaşarak; "Bir de bana bakın. Allah'ım bu ne çirkinlik ya... Kadın doğduğuma hep sevinirim de... Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allahım" dedi.

Hazal Kaya ayrıca, diğer ünlü isimlerin erkek hallerini de yayımlayarak; "Ya şu kadın arkadaşlarımın yakışıklılığına bakın... Sezen Hanım'ın hoşluğuna bakın..." notunu düştü.