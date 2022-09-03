Hazal Kaya ikinci çocuğunun cinsiyetini açıkladı!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

2019'da ilk çocukları olan Fikret Ali'yi kucaklarına alan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti şimdilerde ikinci çocuğu bekliyor. Konuyla ilgili pek konuşmayan Hazal Kaya dün ilk kez bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Melike Şahin konseri çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, ikince kez hamile olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu konser çıkışı bebeğinin cinsiyetinin kız olacağını açıkladı.