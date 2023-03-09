Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla'nın ilk fotoğrafını paylaştı

Oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmuştu. Kaya, kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almıştı. Kaya, kızı Süreyya ile birlikte çekilen fotoğrafını ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladı.

SÜREYYA LEYLA'DAN İLK FOTOĞRAF

2019'da nikâh masasına oturan ve Fikret Ali adında bir oğlu bulunan ünlü oyuncu, kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu gönderisine şu notu düştü.

"Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için, ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyyam sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük!"