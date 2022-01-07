Hazal Kaya, koronavirüse yakalandı: 'Ali hariç evdeki herkes pozitif'

Hazal Kaya, Covid testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Kaya, "Ali hariç evdeki herkes pozitif" dedi.

Selin Şekerci, sosyal medya hesabından Hazal Kaya'nın panik olduğu için 7 kere tüm testleri yaptırdığını söylemişti. Şekerci, "Hazal Kaya'ya Korona şoku! diye yapılmış haber. Hazal panik bir arkadaşımızdır. Bu mevzu olduğundan beri, yaklaşık 7 kere falan test oldu. Hepsini yaptırdı. PCR'ını, Rapid'ini, Influenza'sını... Her şey negatif. Merak etmeyin, o da öyle biri napalım?" dedi.

Ancak Hazal Kaya'nın test sonucu pozitif çıktı. Kaya, Instagram hesabından 'İyi ki panik biriyim' "Bugün itibariyle pozitifim. Ali hariç, evdeki herkes pozitif" dedi

Hazal Kaya şunları söyledi: "Herkese merhaba. Az önce temaslı sayıldığımız ama bir negatif bir pozitif çıkan ne idüğü belirsiz arkadaşımız Selin Şekerci bir takım açıklamalar yapmış benim ne kadar panik biri olduğuma dair. İyi ki öyleyim. Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Geçmiş olsun hepimize..."