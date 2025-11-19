Hazal Kaya, 'Melisa Döngel'le yer kapma mücadelesi'ne açıklık getirdi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hazal Kaya, 'Fora' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın, rol aldığı bir dizinin galasında rol arkadaşı Melisa Döngel ile fotoğraf çekimi sırasında yer kapma krizi yaşadığı ileri sürülmüştü.

Melisa Döngel'in yerinden hiç kıpırdamadan Hazal Kaya'nın belinden tutup onu Ali Atay'ın yanına yönlendirdiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

"ÜZERİME ALINMADIM"

Konuya açıklık getiren Hazal Kaya, "Bana çok komik geldi. Bir anlık bir şeydi... Melisa beni tutmasa düşerdim. Ufacık şeylere büyük anlam yüklenmesi beni güldürdü. Aynı diziyi paylaştık, bu iş bizim bebeğimiz gibi birbirimizi parlatmak en sevdiğimiz şey. Hiç üzerime alınmadım" ifadelerini kullandı.