Hazal Kaya paylaştı: Fikret Ali 3 yaşında
İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali 3'üncü yaşına girdi. Hazal Kaya, Fikret Ali'nin doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
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Hazal Kaya ve Ali Atay çifti Şubat 2019'da dünya evine girdi. İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftin oğlu Fikret Ali 3'üncü yaşına bastı.
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Aile, Fikret Ali'nin doğum gününü kutladı ve o anları Instagram hesabından paylaştı.
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Hazal Kaya paylaşımına, "İyi ki doğdun kalbim 🧡
#Fikois3 #Weare4" notunu düştü.
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Doğacak kızına Leyla adını vermeye hazırlanan Hazal Kaya bir süre önce yaptığı açıklamada, "İkinci ismini ilk defa açıklayayım. İkinci ismi; Süreyya olacak. Biz eski isimleri daha çok seviyoruz" demişti.