Hazal Kaya paylaştı: 'Üç yıl nasıl geçer aklım almıyor'

Hazal Kaya ile Ali Atay 6 Şubat 2019'da evlenmiş, çift Kasım 2019'da oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Hazal Kaya eşi Ali Atay ile evliliklerinin üçüncü yılını sosyal medyadan duygusal bir mesajla kutladı.

Hazal Kaya, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım.