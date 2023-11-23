Hazal Kaya takıntılarını anlattı: Sirkeyle yıkanırım, astroloğuma sormadan imza atmam

Oyuncu Hazal Kaya NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Ahmet Mümtaz Taylan sordu, Kaya yaşanmış hikayeler ile empati kurdu. Programdan bazı kesitler şu şekilde:

"ÇOK CİDDİ PANİK ATAKLAR YAŞADIM"

İki çocuk annesi olan Hazal Kaya, hem sektör hem de çocuklarla baş etmenin zor olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Baş edemiyorum, çok zorlanıyorum. İlk çocuğumda çok öz güvenliydim. Duygusal tarafı çok zorlayıcı oldu benim için; önce işle çocuklar arasında ardından iki çocuk arasında ve üstüne işle arada kaldım. Ali çok ilgileniyor özellikle Fiko ile çünkü daha Süreyya çok küçük. Terapistimle konuşurken Süreyya doğduktan sonra hemen çalışmaya başladım, bir de şubat depreminden sonra doğdu. Depremden çok korktum, çok ciddi panik ataklar yaşadım. Her şeyden çok korktum" dedi.

"ASTROLOĞUMA SORMADAN ADIM ATMAM"

"Takıntıların var mı" sorusuna Kaya, "Sirkeyle yıkanırım, evi sirkeyle silerim. Adaçayı yakarım. Astroloğuma sormadan imza atmam, adım atmam. Çörek otu yakarım. Fiko'nun doğumu Merkür retrosuna denk geldi, o kadar komik ki sancım var, 'Merkür retroda doğan çocuklara ne oluyormuş?' dedim. Ali de ne zaman Venüs desem, 'Biliyorsun öyle bir şey yok, gerçek değil' diyor. Bilimsel açıklamalar yapıyor bana" cevabını verdi.

"EVLAT EDİNEBİLİRİM"

Yeniden çocuk dünyaya getirmeyi planlamadığını belirten Hazal Kaya, "3. çocuk yapacağıma evlatlık alabilirim. Benim çok sevgim var, ben sevgimi veririm. Annelik sadece çocuk doğurmak değil. Benim köpeklerim varken de kedilerime karşı da ben annecim diye severdim. Önceden bütün çocukları doğurmuş gibiydim" dedi.