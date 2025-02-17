Hazal Kaya ve Ali Altay kızları Süreyya’nın 2. yaş gününü kutladı

Oyuncu ve yönetmen AliAtay ile mutlu beraberliği devam eden Hazal Kaya'nın kızı 2 yaşına bastı. Ünlü oyuncu kutlamadan fotoğraf paylaşarak duygusal bir mesaj yazdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hazal Kaya ve Ali Altay kızları Süreyya’nın 2. yaş gününü kutladı - Resim : 1

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti. 

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Hazal Kaya ve Ali Altay kızları Süreyya’nın 2. yaş gününü kutladı - Resim : 2

Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alan Kaya, 2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'ya kavuşmuştu. 

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Hazal Kaya ve Ali Altay kızları Süreyya’nın 2. yaş gününü kutladı - Resim : 3

Oyuncu ve yönetmen Atay ile mutlu beraberliği devam eden Hazal Kaya'nın kızı 2 yaşına bastı.

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Hazal Kaya ve Ali Altay kızları Süreyya’nın 2. yaş gününü kutladı - Resim : 4

Kızlarının doğum günlerini kutlarken çekilen aile fotoğraflarını Instagram da paylaşan Hazal Kaya, kızları Leyla Süreyya için şu duygusal mesajı yazdı: 