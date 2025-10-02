Hazal Kaya'dan 35. yaş kutlaması

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 35 yaşına bastı. Kaya, doğum gününü kutlamak için Instagram'da paylaştığı keyifli pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Hazal Kaya'dan 35. yaş kutlaması

Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Çiftin oğlu Fikret Ali, geçtiğimiz aylarda 5 yaşına basmıştı.

1 Ekim 1990 doğumlu olan oyuncu Hazal Kaya, 35 yaşına girdi.

"HADİ BÖYLE DEVAM"

Ünlü isim, doğum gününü Instagram'dan kutladığı karelere; ''En sevdiklerimle, neşeyle ve şahane haberlerle geldin! Hadi böyle devam'' notunu düştü.

Yeni yaşını kutlayan oyuncuya, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.Hazal Kaya'dan 35. yaş kutlaması - Resim : 1

 

 

 