Hazal Kaya'dan 35. yaş kutlaması

Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Çiftin oğlu Fikret Ali, geçtiğimiz aylarda 5 yaşına basmıştı.

1 Ekim 1990 doğumlu olan oyuncu Hazal Kaya, 35 yaşına girdi.

"HADİ BÖYLE DEVAM"



Ünlü isim, doğum gününü Instagram'dan kutladığı karelere; ''En sevdiklerimle, neşeyle ve şahane haberlerle geldin! Hadi böyle devam'' notunu düştü.

Yeni yaşını kutlayan oyuncuya, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.