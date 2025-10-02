Hazal Kaya'dan 35. yaş kutlaması
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 35 yaşına bastı. Kaya, doğum gününü kutlamak için Instagram'da paylaştığı keyifli pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.
Ünlü çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Çiftin oğlu Fikret Ali, geçtiğimiz aylarda 5 yaşına basmıştı.
1 Ekim 1990 doğumlu olan oyuncu Hazal Kaya, 35 yaşına girdi.
"HADİ BÖYLE DEVAM"
Ünlü isim, doğum gününü Instagram'dan kutladığı karelere; ''En sevdiklerimle, neşeyle ve şahane haberlerle geldin! Hadi böyle devam'' notunu düştü.
Yeni yaşını kutlayan oyuncuya, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.