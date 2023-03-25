Hazal Kaya’dan aile pozu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Oğulları Fikret Ali’yi aynı sene kucağına alan ikili, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mutlu çift Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına geçtiğimiz ayda kavuştu.

"40 gün nasıl geçti bilmiyorum"

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, kızının fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü isim, minik Süreyya ve ailesi yeni bir poz vererek 7.6 milyon takipçisinin beğenisine sundu.

Kaya’nın notu da şöyle: “Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım. İyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum.”