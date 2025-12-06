Hazal Kaya'dan eski dizisine gönderme

'Aşk-ı Memnu', 'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye', 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' gibi projelerle milyonların sevgisini kazanan Hazal Kaya, yeni dizisinin heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı ise dikkat çekti.

KASIM PAYLAŞIMI

İddialarla ilgili açıklama gelmeyen güzel oyuncudan Instagram'dan 'Kasım ayı' paylaşımı geldi. "Kasım fena değildi ya ne diyorsunuz?" paylaşımı yapan Kaya'dan eski dizisi Adını Feriha Koydum'a da gönderme geldi.

"BİR DE BAYIL İSTERSEN FERİHA"

Bir dönemin ikonik dizisi haline gelen ve 'Bir de bayıl istersen Feriha' repliğine gönderme yapan güzel isim aynada aynı sözle poz verdi.

Hazal Kaya paylaşımında eşi Ali Atay'la samimi bir pozunu da yayınlamayı ihmal etmedi.