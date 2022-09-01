Hazal Kaya'dan Instagram'da dikkat çeken çeken paylaşım
Bir süredir sosyal medyadan uzak olan Hazal Kaya, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Başarılı oyuncu Hazal Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" dedi ve sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla. Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum 'ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm"