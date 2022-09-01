Hazal Kaya'dan Instagram'da dikkat çeken çeken paylaşım

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" dedi ve sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla. Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum 'ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm"