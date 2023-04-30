Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı: Hangimizden acaba bu gen?

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 2019 senesinde dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.Çift, şubat ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, sık sık sosyal medyada paylaşım yapıyor.

"FİKO DA BÖYLE YAPARDI"

Ünlü isim, son olarak 7.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler kısmından minik kızıyla yeni bir karesini paylaştı. Leyla Süreyya'nın göğsünde uyuduğu anı fotoğraflayan güzel oyuncu, şu mesajı yazdı:

"Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı... Hangimizden acaba bu gen?"

Fotoğrafına eşi Ali Atay'ı (47) da etiketleyen Hazal Kaya'nın (32) paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hazal Kaya (@hazalkaya)'in paylaştığı bir gönderi

“ÇOK İSTEDİĞİM BİR İSİMDİ”

Öte yandan ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Kaya, daha önce verdiği bir röportajda kızlarına verecekleri ismi ve nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

İki isim olacak, Leyla Süreyya. Çok istediğim bir isimdi. Fikret için de hep 'büyüklerim dedelerin ismi mi?' falan dediler ama biz böyle eski isim seviyoruz aslında. Biz baby shower yapmıyoruz. İsteyen istediğini yapsın. Ben böyle kutlamalar, organizasyonlar falan hele böyle son dönemlerde Fikret'te kalabalıktan boğulmuştum. O zaman nasıl hissedersem öyle yaparım.