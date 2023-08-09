Hazal Kaya'dan o sözlere tepki: Lütfen kadınlara şunu demeyin!

Meslektaşı Selahattin Paşalı ile önceki gün yakın arkadaşları Melike Şahin'in Harbiye'deki konserini dinlemeye gelen Hazal Kaya, konser öncesi muhabirlere "Melike benim çok yakın arkadaşım. Onu dinlemeye geldim. Doğumdan sonra ilk defa çıkıyorum dışarı." açıklamasında bulundu.

HAZAL KAYA: "YOKSA UMURUMDA BİLE OLMAZDI KİLO ALMAK"

Yaklaşık altı ay önce kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alan Kaya, " 'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor, lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim yoksa inanın umurumda bile olmazdı kilo almak" şeklinde konuştu.