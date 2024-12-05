Hazal Kaya’dan ölen köpeği Sherlock için duygusal paylaşım: Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl...

Kaya, köpeğinin karelerini yayınladığı gönderiye şunları yazdı:

Canım oğlum…Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence.

Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim..Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı…Hoşçakal benim güzel oğlum…