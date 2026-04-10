Hazal Kaya'dan samimi itiraf: Kendimi sevmeyi ve kabul etmeyi zor öğrendim

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Enis Arıkan’ın programına konuk olarak kariyerinin ilk yıllarından bugüne şöhretle gelen zorlukları ve bu durumun kendisinde bıraktığı psikolojik etkileri tüm samimiyetiyle paylaştı. 16 yaşında adım attığı oyunculuk sektöründe maruz kaldığı eleştirilere değinen Kaya, kendisiyle barışma sürecini esprili bir dille anlattı.





ERKEN YAŞTA GELEN ŞÖHRET VE TOPLUMUN BEKLENTİLERİ



"Aşk-ı Memnu" ve "Adını Feriha Koydum" gibi projelerle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu, uzun yıllar boyunca toplumun ve sektörün beklentileri doğrultusunda yaşadığını itiraf etti. Kendisini başkalarının gözünden değerlendirmenin yarattığı psikolojik yükün, özgüvenini ve iç huzurunu etkilediğini belirten oyuncu, bu süreci aşmak için profesyonel destek aldığını ifade etti.

“GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLURDUM”



Hazal Kaya, özellikle son üç yıldır kendisini olduğu gibi kabul etme konusunda önemli bir aşama kaydettiğini vurguladı. "Kendimi sevmeyi ve kabul etmeyi o kadar zor öğrendim ki" diyen oyuncu, terapi ve kişisel gelişim yöntemlerine ayırdığı bütçeye dikkat çekerek yaşadığı dönüşümü şu sözlerle özetledi:

Benim terapiste, reikiciye, enerjiciye, NLP’ciye verdiğim paralarla şu an gayrimenkul zengini olurdum. Kendime harcadım o parayı ben. Hazal olarak kendimi kabul etmeye ve bunu sevmeye harcadım. Çünkü 17-18 yaşımdan beri benimle ilgili söylenmeyen laf yok. O kadar zor ki. Çünkü dışarının gözüyle bakıyorsun kendine. Sen mutlu musun, iyi misin? Bu hiç yok. Hiç sormadım ben bunu. Dışarıdan kendime baka baka geçti yıllarım. Daha yeni üç yıldır, ‘Bir dakika ya’ demeye başladım ve bu bana o kadar iyi geliyor ki. Artık diyorum ki: Evet, Hazal bu. Seversin, sevmezsin.



