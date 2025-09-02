Hazal Kaya'dan yaz karelerini paylaştı: Seni şimdiden çok özledim yaz tatili
Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, eşi, oğlu ve kızı ile olan tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlenen ve aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi, 2023'te ise kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alan Hazal Kaya, uzun süredir ekranlardan uzak.
Yaz tatilini ailesiyle geçiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaza veda etti.
34 yaşındaki Kaya, fotoğrafların altına, "Çocukların defter kitaplarına etiket yapıştırıp, kıyafetlerine isimlerini yazarken seni şimdiden çok özledim yaz tatili" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun tatil karelerine beğeni ve yorum yağdı.